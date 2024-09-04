Düzce'de temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan ve altın sahiplerine ulaştırıldı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin farklı bölgelerde buldukları cüzdan ve altın sahiplerine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, personel Kadir Var, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta temizlik yaptığı sırada bir cüzdan buldu. Cüzdanı zabıtaya götüren Var, ekiplerle sahibine ulaşarak cüzdanı teslim etti.

Burhaniye Mahallesi'nde temizlik yapan Ufuk Ataseven de çöp kovasını boşalttığı sırada parlayan bir cisim fark etti. Bunun kese içinde altın lira olduğunu gören Ataseven, eşyayı polis karakoluna götürdü.