Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

        Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

        İbrahim A. idaresindeki 81 ADZ 187 plakalı motosiklet, Aziz Yıldırım Bulvarı'ndan kent merkezine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E'nin kullandığı 81 AEA 149 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Düzce'de temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan ve altın sahiplerine ulaştı...
        Düzce'de temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan ve altın sahiplerine ulaştı...
        Düzce Valisi Aslan yatırımları inceledi, aronya hasadına katıldı
        Düzce Valisi Aslan yatırımları inceledi, aronya hasadına katıldı
        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Kaza yapan LPG deposu yüklü TIR yandı
        Kaza yapan LPG deposu yüklü TIR yandı
        Düzce'de iki tırın çarpıştığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı
        Düzce'de iki tırın çarpıştığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı