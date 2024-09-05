Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de temizlik işçilerinden her gün kendilerini selamlayan çocuğa hediye jesti

        Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonunu selamlayan çocuğa belediye personeli oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de temizlik işçilerinden her gün kendilerini selamlayan çocuğa hediye jesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonunu selamlayan çocuğa belediye personeli oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Ata Acar, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün büyük heyecanla bekliyor. Her gördüğünde büyük sevinç yaşayan Ata, kamyonu selamlayıp ekiplerle sohbet ediyor.

        Bu ilgiye duyarsız kalmayan temizlik ekipleri, her gün olduğu gibi yine çöp kamyonunu bekleyen Ata'ya oyuncak çöp kamyonu ve top hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında sevinen Ata, ekiplere teşekkür etti.

        Çöp kamyonu şoförü Zekvan Güler, ekibi ile sokakları gezerken ilginç ve güzel şeylerle karşılaştıklarını, bunlardan birinin de küçük Ata olduğunu belirtti.

        Ata’nın kendilerini her gün heyecanla karşıladığını anlatan Güler, "Ata kardeşimiz sabah ve akşamki turlarımızda bizi dikkatlice izliyor, gelmemizi dört gözle bekliyor. Biz de onu camda veya balkonda gördüğümüzde çok seviniyoruz." ifadesini kullandı.

        Anne Betül Acar, oğlunun çöp arabalarına bebekliğinden bu yana büyük ilgi duyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Her sabah 09.00 gibi çöp aracı geçiyor. Camda onları bekliyor. Öğleden sonra tekrar geçiyorlar. Bu sefer de bahçede bekliyor. Arka sokaktan geçerken sesini duyuyor. O anda biz kapının önüne çıkıyoruz, bizim sokağa girene kadar beklemeye başlıyoruz. Çöp arabası bizim sokağa girdiğinde zaten çığlık çığlığa, buraya gelene kadar çok mutlu oluyor. 'Ağabeylerim geliyor.' diye bağırmaya başlıyor. Onlara el sallıyor, öpücük atıyor, muhabbet ediyor. Çok güzel karşılıyor. Onlar da sağ olsunlar Ata ile muhabbet ediyorlar, gönlünü yapıyorlar. Ata da çok mutlu oluyor. 'Beni gördüler, el salladılar, muhabbet ediyorlar.' diyor."

        Dede Metin Parlak da Ata'nın çöp arabalarına ilgisinin tutku derecesinde olduğunu anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası

        Benzer Haberler

        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Turizme kazandırılan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşım kolaylaştırı...
        Turizme kazandırılan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşım kolaylaştırı...
        Düzce'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        Düzce'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        Düzce'de temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan ve altın sahiplerine ulaştı...
        Düzce'de temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan ve altın sahiplerine ulaştı...
        Düzce Valisi Aslan yatırımları inceledi, aronya hasadına katıldı
        Düzce Valisi Aslan yatırımları inceledi, aronya hasadına katıldı
        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 581 ton iç fındık ihraç edildi