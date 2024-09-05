Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun." dedi.

Bakan Işıkhan, "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı" kapsamında Cumayeri ilçesindeki programından sonra Düzce Valiliğine geçti.

Vali Selçuk Aslan, binanın girişindeki duvarı süsleyen Konuralp bölgesindeki antik kentte gün yüzüne çıkarılan aslanlı mozaiğin replikası hakkında Bakan Işıkhan'a bilgi verdi.

Işıkhan, AK Parti'nin referanslarını kadim tarih, kültür ve medeniyetten aldığını belirterek, "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun. 2001'den günümüze bu hayali, ideali her zaman diri tutarak, yenilenerek, milletimizin umudu oldu, olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Teşkilatın bu gücünü kadınlardan, gençlerden, büyüklerin hayır dualarından, üye sayısı 12 milyona yaklaşan büyük AK Parti ailesinden aldığını dile getiren Işıkhan, "Girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında bu güç var. AK Parti'nin hizmete sevdalı AK kadroları var. O nedenle ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletimizin gönlünde taht kurdunuz." ifadesini kullandı.