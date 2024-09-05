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        Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:22
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        Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun." dedi.

        Bakan Işıkhan, "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı" kapsamında Cumayeri ilçesindeki programından sonra Düzce Valiliğine geçti.

        Vali Selçuk Aslan, binanın girişindeki duvarı süsleyen Konuralp bölgesindeki antik kentte gün yüzüne çıkarılan aslanlı mozaiğin replikası hakkında Bakan Işıkhan'a bilgi verdi.

        Ardından şeref defterini imzalayan Işıkhan, kurum müdürleriyle yapılan toplantının ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

        Işıkhan, ziyaret sonrası Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla bir araya geldi, sohbet etti.

        Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda dava arkadaşlarıyla beraber yol yürümeyi büyük bir bahtiyarlık olarak gördüğünü söyledi.

        Işıkhan, AK Parti'nin referanslarını kadim tarih, kültür ve medeniyetten aldığını belirterek, "AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun. 2001'den günümüze bu hayali, ideali her zaman diri tutarak, yenilenerek, milletimizin umudu oldu, olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

        Teşkilatın bu gücünü kadınlardan, gençlerden, büyüklerin hayır dualarından, üye sayısı 12 milyona yaklaşan büyük AK Parti ailesinden aldığını dile getiren Işıkhan, "Girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında bu güç var. AK Parti'nin hizmete sevdalı AK kadroları var. O nedenle ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletimizin gönlünde taht kurdunuz." ifadesini kullandı.

        Işıkhan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin, Türkiye'nin siyasi tarihi açısından en önemli seçimlerden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşikti. Hamdolsun Düzce halkı bu ruhla, bu farkındalıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi. Sayın Faruk Özlü bakanımızla gerçek belediyecilikle 'durmak yok, yola devam.' dedi. Sayın Başkanımızla Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti yürütülüyor. Düzce, halka hizmet eden ile halkın geleceğine kastedenlere hizmet edenlerin farkını çok iyi biliyor. Düzce yıllardır milli duruşundan, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilikle, temel atmama törenleri yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi bilir."

        Millete hizmetin aşk ve gönül işi olduğunu kaydeden Işıkhan, aşkı olmayanın davasının da memleket sevdasının da olamayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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