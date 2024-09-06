Tatilden dönen çocukların ailelerine hijyen ve beslenme tavsiyeleri

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Sağlam, tatil sonrası yeniden okula dönecek çocukların daha sağlıklı ve daha az hastalanarak eğitim, öğretim dönemi geçirebilmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların tek başına vakit geçirdikleri, adeta fanus içerisinde yaşadıkları ortamdan çıkarak daha kalabalık ortamlara gireceklerini belirtti.

Çocukların okula başladıklarında beslenme ve temizlik alışkanlıklarının değişeceğine vurgu yapan Sağlam, "Okullarda besinlerde kullanılan yağlar, malzemeler, kek, kurabiye gibi şekerli ürünlerle ve paketli gıdalarla temasın artması ile çocuklar beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılacak. Kapalı alanda daha uzun süre kalınması temizlik için kullanılan kimyasallara maruziyeti arttıracak. Her şeye dikkat edilse bile kapalı ortamda birçok çocuk olduğu için mikropların birbirlerine bulaşması ve hasta olma riski tabi ki artacak ama kişisel farklılıklar nedeni ile her çocuk aynı sayıda ve ağırlıkta hastalanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Paketli gıdalardan ve rafine şekerden uzak durun" Öğrencilerin daha sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmeleri için önerilerde bulunan Sağlam, şöyle devam etti: "Çocuğunuzun beslenmesini önemseyin. Beslenme listenizde süt ürünleri, et ve et ürünleri sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tahıl grubuna mutlaka yer verin. Paketli gıdalardan, rafine şekerden mümkün olduğunca uzak durmasını sağlayın. Günlük süt içim miktarını bir bardakla sınırlandırın. Süt çoğu çocukta sekresyon artışına yol açtığı için enfeksiyonlara yatkınlığı arttırabiliyor, ayrıca demir emilimini de azalttığı için diyetteki miktarına dikkat edilmeli. Beslenmesine ayran, yoğurt, tarhana, turşu, boza, soğan, sarımsak gibi doğal pro ve prebiyotikler ekleyin."