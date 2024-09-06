Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de bir kişinin kaldırımdaki ağacı ateşe vermesi güvenlik kamerasında

        Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de bir kişinin kaldırımdaki ağacı ateşe vermesi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Düzce Belediyesinin X sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yazıklar olsun. Bu neyin öfkesi. Mehmet Akif Caddesindeki işletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren, insanlıktan nasibini almayan vandalları tarif edecek bir söz bulamadık." ifadelerine yer verildi.

        Görüntülerde, Mehmet Akif Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe vererek kaçması ve kısa sürede ağacın tamamını saran alevleri, esnafın kovalarla ve hortumla su tutarak söndürmesi yer alıyor.

        Polis, ağacı yakan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Düzce'de çıkan anız yangınında 2,5 dönüm arazi zarar gördü
        Düzce'de çıkan anız yangınında 2,5 dönüm arazi zarar gördü
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Düzcespor'dan Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama
        Düzcespor'dan Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama
        Düzce Valiliğinden Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama:
        Düzce Valiliğinden Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama:
        Uzmanından okula başlayacak çocukların ailelerine "uyum süreci" tavsiyeleri
        Uzmanından okula başlayacak çocukların ailelerine "uyum süreci" tavsiyeleri
        Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi