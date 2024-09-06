Düzce'de bir kişinin kaldırımdaki ağacı ateşe vermesi güvenlik kamerasında
Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce Belediyesinin X sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yazıklar olsun. Bu neyin öfkesi. Mehmet Akif Caddesindeki işletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren, insanlıktan nasibini almayan vandalları tarif edecek bir söz bulamadık." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde, Mehmet Akif Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe vererek kaçması ve kısa sürede ağacın tamamını saran alevleri, esnafın kovalarla ve hortumla su tutarak söndürmesi yer alıyor.
Polis, ağacı yakan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.