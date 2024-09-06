Düzce'de bir kişinin kaldırımdaki ağacı ateşe vermesi güvenlik kamerasında

Düzce'de kaldırımda yürüyen kişinin, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce Belediyesinin X sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yazıklar olsun. Bu neyin öfkesi. Mehmet Akif Caddesindeki işletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren, insanlıktan nasibini almayan vandalları tarif edecek bir söz bulamadık." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Mehmet Akif Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe vererek kaçması ve kısa sürede ağacın tamamını saran alevleri, esnafın kovalarla ve hortumla su tutarak söndürmesi yer alıyor.