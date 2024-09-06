Düzce'de çıkan anız yangını söndürüldü
Düzce'de çıkan anız yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Düzce'de çıkan anız yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynaşlı ilçesi Kuzey Bağlantı Yolu Muncurlu mevkisinde çıkan anız yangını, kısa sürede bazı evlerin bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.