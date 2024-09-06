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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:04
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ş'yi takibe aldı.

        Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 125 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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