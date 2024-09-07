Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'ye getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden İstanbul'a kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşımacılığı yapan kargo şirketinin Düzce'deki aktarım merkezinde arama gerçekleştirdi.

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