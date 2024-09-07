Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Düzce'de peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce'de peynir bidonlarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden İstanbul'a kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşımacılığı yapan kargo şirketinin Düzce'deki aktarım merkezinde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, alıcı K.B'ye yollanan peynir bidonlarının içine, paketlenmiş halde 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu gizlendiğini belirledi. Uyuşturucu çıkarıldıktan sonra bidonların alıcıya yollandığı operasyonda, İstanbul'daki kargo şubesine gelen K.B. gözaltına alındı.
Düzce'ye getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, operasyona ait görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşıldı.
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