Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzcespor'dan Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama

        Düzcespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile oynanan futbol maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzcespor'dan Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzcespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile oynanan futbol maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, maçın başlamasının ardından bir grup Bursaspor taraftarının provokatif girişimlerde bulunarak taşkınlık çıkardığı savunularak, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların büyümesinin engellendiği anlatıldı.

        Rakip takım taraftarlarının TFF’nin talimatı doğrultusunda belirlenen misafir takım taraftar kontenjanını aşan sayıyla Düzce’ye geldikleri aktarılan açıklamada, "Misafir takım tribün kapasitesi kadar bilet Bursaspor Kulübü'ne verilmiş olup bileti olanlar yerlerine alınırken, Bursaspor taraftarlarının kapasitenin daha fazlası kadar stadyuma girmek istemeleri, sürekli kötü tezahüratları ve saldırgan tavırları, tel örgüleri yıkamaları, sahaya girmeleri nedeniyle devre arasında güvenlik güçleri tarafından misafir takım tribünü boşaltıldı ve otobüslerine bindirildi." ifadeleri kullanıldı.

        Stadyumdan çıkarılan Bursaspor taraftarlarının, emniyet güçleri eşliğinde güvenli şekilde memleketlerine geri gitmelerinin sağlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kapalı tribününe sızan Bursasporlu taraftarlar, kale arkasında Bursasporlu taraftarların başlatmış oldukları olayları gördükleri gibi devre arasında kendi rızaları ile stadyumu terk etmişlerdir. Sonuç olarak ev sahibi olduğumuz Bursaspor maçında Düzcespor taraftarlarımızın olaylara hiçbir dahli olmamış, bütün olayların kimler tarafından çıkarıldığı görüntülerden anlaşılmaktadır. İster sosyal medya olsun ister yerel ve ulusal basında Düzcespor'umuzu suçlama algısı yaratmaya çalışan Bursaspor camiası bilmelidir ki, burada Düzce camiasının suçu yoktur. Aksine maçın bitiş düdüğü ile Bursasporlu futbolcular Düzcespor taraftarları tarafından alkışlarla soyunma odasına gönderilmiştir. Müsabakanın sorunsuz oynatılması için mesai harcayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, erken saatten itibaren Bursaspor kafilesinin şehri terk etmesine kadar geçen sürede güvenlik koridorunu oluşturmuş ve şehirden çıkmalarını sağlamışlardır."

        Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerine zorluk çıkaran taraftarların görüntülerinin TFF ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde mevcut olduğu bilgisine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Düzce'de çıkan anız yangınında 2,5 dönüm arazi zarar gördü
        Düzce'de çıkan anız yangınında 2,5 dönüm arazi zarar gördü
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Düzce Valiliğinden Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama:
        Düzce Valiliğinden Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklama:
        Uzmanından okula başlayacak çocukların ailelerine "uyum süreci" tavsiyeleri
        Uzmanından okula başlayacak çocukların ailelerine "uyum süreci" tavsiyeleri
        Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Düzce'de peynir bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama
        Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama