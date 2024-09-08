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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:41 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:46
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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden 4 otomobil, Çaybükü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali A, Hasan A, Serkan K. ve Hüseyin P. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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