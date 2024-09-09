Düzce'de çıkan anız yangınında 2,5 dönüm arazi zarar gördü
Düzce'de anız yakılmasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de anız yakılmasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akınlar Mahallesi'nde anız yakılması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında 2,5 dönümlük arazi zarar gördü.
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