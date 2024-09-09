Arazisinde aronya yetiştiren kadın girişimci, ilk hasadında büyük şehirlere satışa başladı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de arıcılık usta öğreticisiyken kendi kendini tozlayabilme özelliğini öğrendiği aronyayı arazisinde eken Melike Demirel, ilk hasadından elde ettiği ürünü Düzce ve büyük şehirlere pazarlamaya başladı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy'de yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Demirel, 2019 yılında Düzce Halk Eğitimi Merkezi'nde arıcılık usta öğreticisi olarak görev aldı.

Demirel, bir yandan öğrencilerine arıcılık ve bal üretiminde verimliliğin artırılmasına yönelik eğitimler verirken diğer yandan katma değeri yüksek ve kentin iklimine uygun bitkileri araştırdı.

Yaklaşık 1 yıl süren araştırmalarının ardından aronya meyvesi yetiştirmeye karar veren Demirel, eşinin de desteğiyle doğup büyüdükleri köydeki 2 dönümlük arazide 650 fideyi toprakla buluşturdu. Demirel, AA muhabirine, aynı zamanda küçük çaplı arıcılık yaptığını, bal üretiminin sona erdiği eylül ayından itibaren sezonun boş geçmemesi için kar marjı yüksek başka bir ürün arayışına girdiğini anlattı. Araştırmaları sonucu aronyada karar kıldığını anlatan Demirel, "Aronya, antioksidan içeriği yüksek meyvelerden biri ve yılda tek sefer toplanıyor olması beni ayrıca cezbetti. Kendi kendini tozlayabilme özelliğinin yanı sıra arılar tarafından da tozlanabildiği için aronya ilk tercihlerim arasındaydı." dedi.

- "Aronyadan meyve suyu, kek, ekmek gibi diyetetik ürünler de yapmanın peşindeyiz" Demirel, 2020 yılında 2 dönüme 650 fide dikerek işe koyulduklarını belirterek, "İşçi masrafı yapmadığım için de çok büyük paralar harcamadım. Çapasını, ot biçmesini, işçiliğini hepsini ailecek yaptığımız için çok aşırı bütçe cebimizden çıkmadı. 2020'nin kasım-aralık döneminde dikimini yaptığımız fidelerimizden bu yıl ürün aldık, beklentimizin üzerinde çıktı. Yaklaşık 200 kilogram ürün aldık." diye konuştu.