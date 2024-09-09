Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, geçen ay üstün başarı ve gayret gösteren 8 personeli makamında ağırladı.
Başarılı personeli teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Ergüder, özverili çalışmalarının devamını diledi.
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