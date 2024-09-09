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        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:18
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        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
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        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi.

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, geçen ay üstün başarı ve gayret gösteren 8 personeli makamında ağırladı.

        Başarılı personeli teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Ergüder, özverili çalışmalarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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