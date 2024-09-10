Düzce'de ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de ahşap ürün imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de ahşap ürün imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Taşköprü köyü mevkisindeki bir ahşap ürün imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında imalathanede hasar oluştu.
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