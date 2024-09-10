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        Düzce'de ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de ahşap ürün imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:00
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        Düzce'de ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'de ahşap ürün imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D-100 kara yolu Taşköprü köyü mevkisindeki bir ahşap ürün imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangında imalathanede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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