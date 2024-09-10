Akçakoca açıklarında zıpkınla balık avlayan kişi, su altında gördüğü demir kalıntıları kayda aldı

Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan kişi, deniz tabanında yıllar önce de gördüğü demir kalıntıları su altı kamerasıyla kaydetti.

İlçeye bağlı Paşalar köyü açıklarında zıpkınla balık avına çıkan Gürkan Gürbüz, deniz tabanında gördüğü büyük demir kalıntıları zıpkınına bağlı su altı kamerasıyla görüntüledi.

Gürbüz, AA muhabirine, söz konusu kalıntılara ilk olarak 8 yıl önce rastladığını söyledi.

O zaman su bulanık olduğu için hem görüntü alamadığını hem de kalıntıların tamamını göremediğini belirten Gürbüz, "En son dalışımda su çok berrak olduğu için net bir şekilde görebildim ve kameramı açtım, kaydımı aldım. Zaten balık avı yaparken kamera zıpkınıma hazır takılı oluyor. O ara işte batığı görünce direkt kameramı açtım." dedi.