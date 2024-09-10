Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:23 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, tırın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Akçakoca açıklarında zıpkınla balık avlayan kişi, su altında gördüğü demir...
        Akçakoca açıklarında zıpkınla balık avlayan kişi, su altında gördüğü demir...
        Düzce'de ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, zabıta personeliyle bir araya geldi
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, zabıta personeliyle bir araya geldi
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Korugöl Tabiat Parkı güzergahında yol yapım çalışmaları sürüyor
        Korugöl Tabiat Parkı güzergahında yol yapım çalışmaları sürüyor
        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
        Düzce'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi