Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.

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