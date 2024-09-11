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        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde refüje çarpan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:30
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        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde refüje çarpan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 33 ASK 188 plakalı badem yüklü tır, Kaynaşlı gişeleri mevkiinde kontrolden çıktı. Refüje çarpan tır, yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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