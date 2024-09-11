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        Düzce'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi

        Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilinci, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınmak, kamu yararını gözetmek, kamu gücünü, kamu kaynağını ve kamu zamanını doğru ve etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranmaları, her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:08
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        Düzce'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi
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        Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilinci, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınmak, kamu yararını gözetmek, kamu gücünü, kamu kaynağını ve kamu zamanını doğru ve etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranmaları, her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur." dedi.

        Güngör, Düzce Üniversitesinde düzenlenen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansının açılışında yaptığı konuşmada, etik kavramının, kişinin davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümü olarak değerlendirildiğini söyledi.

        Etiğin, insan tutum ve davranışlarının iyi, kötü ya da yanlış, doğru yönünden değerlendirilmesi olduğunu belirten Güngör, "Etik; adalettir, liyakattir, dürüstlüktür. Etik; hakikat ve hakkaniyettir. Etik; insanlığa, doğaya ve tüm yaşama saygıdır, değerler bütünüdür." dedi.

        Güngör, yönetim sisteminin kalitesinin, etik davranış ilkelerinin uygulanma ve yerleşme düzeyiyle yakından ilgili olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede kurulumuz, etik değerlerin bir söylem olmaktan çıkarılıp hayata geçirilmesini, kamuda etik kültürünün yerleşmesi ve toplumda etik farkındalığın artmasını amaçlayan çalışmaları, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmektedir." diye konuştu.

        Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla resen ya da Etik Kuruluna yapılan başvuruların titizlikle incelenerek karara bağlandığını anlatan Güngör, "Kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilinci, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınmak, kamu yararını gözetmek, kamu gücünü, kamu kaynağını ve kamu zamanını doğru ve etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranmaları, her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur." ifadesini kullandı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Dilber, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de konuşma yaptı.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın ise kamu etiği ve etik davranış ilkelerinden bahsetti.

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        Galeri

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