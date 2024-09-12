Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.C. idaresindeki 51 ADJ 120 plakalı çimento yüklü tır, Beyköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.