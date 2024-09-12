Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kursu ve cami açılışlarına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'de yapımı tamamlanan 2 Kur'an kursu ile 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkılan, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılan camiyi hizmete açtı.

Kültür Mahallesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın "mağfirete koşunuz, hayırda yarışınız" ayetinden yola çıkarak, hayra ve mağfirete koştuklarını söyledi.

Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emek veren ve destek olanlara teşekkür etti. Düzce Valisi Selçuk Aslan da açılışı gerçekleştirilen eğitim yuvasının yapımında emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de kursun yapımında çalışanların ve çocuklara harf öğreteceklerin amel kapısını açık bırakacağını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Erbaş ve beraberindeki heyet daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Dede ve Ayşe Nine Kur'an Kursu'nu açtı.