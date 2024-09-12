Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kursu ve cami açılışlarına katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'de yapımı tamamlanan 2 Kur'an kursu ile 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkılan, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılan camiyi hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kursu ve cami açılışlarına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'de yapımı tamamlanan 2 Kur'an kursu ile 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkılan, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılan camiyi hizmete açtı.

        Kültür Mahallesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın "mağfirete koşunuz, hayırda yarışınız" ayetinden yola çıkarak, hayra ve mağfirete koştuklarını söyledi.

        Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emek veren ve destek olanlara teşekkür etti.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan da açılışı gerçekleştirilen eğitim yuvasının yapımında emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de kursun yapımında çalışanların ve çocuklara harf öğreteceklerin amel kapısını açık bırakacağını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erbaş ve beraberindeki heyet daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Dede ve Ayşe Nine Kur'an Kursu'nu açtı.

        - Depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan cami tekrar ibadete açıldı

        Ali Erbaş, son olarak kentte 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkılan, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılan Şıralık Mahalle Camisi'ni hizmete açtı.

        Camide ikindi namazını kıldıran Erbaş, daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an Kursları Açılış Programı'nda...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an Kursları Açılış Programı'nda...
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Devrilen TIR'ın başında yükün kaldırılması için yardım bekledi
        Devrilen TIR'ın başında yükün kaldırılması için yardım bekledi
        Düzce'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzen...
        Düzce'de "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzen...
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırda çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı