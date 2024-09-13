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        Düzce'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:53
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        Düzce'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde İ.A. (65) idaresindeki 34 P 5726 plakalı otomobil, O.B. (30) yönetimindeki 06 DKH 967 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İ.A, (65) İ.C. (71) ve E.B, (30) ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan İ.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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