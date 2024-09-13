Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 2,5 kilogram kubar esrar, evin bahçesinde ekili vaziyette 244 kök Hint keneviri ile ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle takibe alındı.

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