Düzce'den kısa kısa

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Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtılması amacıyla broşür hazırlandı.
Yeni eğitim modeline ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler, okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere dağıtılıyor.
Aynı broşürler, şehrin kalabalık noktalarında da vatandaşlara ulaştırılıyor.
-Yaralı güvercin tedavi altına alındı
Akçakoca ilçesinde Çınaraltı Plajı'nda bir martının saldırısına uğrayan güvercin yaralandı.
Plajda görevli cankurtaran tarafından fark edilen güvercin, daha sonra Akçakoca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Yaralı kuş, tedavi altına alındı.
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