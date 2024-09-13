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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:59
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        Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtılması amacıyla broşür hazırlandı.

        Yeni eğitim modeline ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler, okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere dağıtılıyor.

        Aynı broşürler, şehrin kalabalık noktalarında da vatandaşlara ulaştırılıyor.

        -Yaralı güvercin tedavi altına alındı

        Akçakoca ilçesinde Çınaraltı Plajı'nda bir martının saldırısına uğrayan güvercin yaralandı.

        Plajda görevli cankurtaran tarafından fark edilen güvercin, daha sonra Akçakoca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

        Yaralı kuş, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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