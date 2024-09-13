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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:38
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan O.T, M.K.K, E.Ç, E.D. ve İ.G'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

        Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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