Düzce'de üniversite kazanan öğrencileri gençlik liderleri otogarda karşıladı

Üniversite kazanarak Düzce'ye gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla otogarda karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesinde yüksek öğrenim hayatına başlayacak öğrenciler için tanışma programı düzenlendi.

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde stant açan gençlik liderleri, farklı şehirlerden kente gelen öğrencilere gençlik merkezlerinin faaliyetleri ile yurtların tanıtıldığı broşürleri dağıtarak bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, bu yıl 4 bin 500'ün üzerinde yeni öğrenciyi kentteki yurtlarda ağırlayacaklarını belirterek, "Düzce'de toplamda 30 bin öğrencimizin 11 bine yakınını yurtlarda misafir edeceğiz. Bugün otogardayız, aileleriyle birlikte gençlerimizi karşılıyoruz. Gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaygılarını azaltma adına, devletimizin şefkatli yönünü burada gösteriyoruz." dedi.

Otogarda karşılanan öğrencileri, kurumun imkanlarıyla yurtlara da götürdüklerini dile getiren Yazıcı, "Düzce'de yurt çıkmayan, yurtta kalmayı tercih etmeyen ama sonradan da kalacak yer bulamayan gençlerimize de duyurumuz olsun; yerimiz var, onları misafir edebiliriz. Düzce'ye yeni gelen gençlerimize hayırlı olsun diyorum, eğitim hayatı devam edenlere de başarılar diliyorum." diye konuştu. Yazıcı, "Düzce Sanal Tur" uygulamasıyla da gençlere şehre gelmeden önce internet ortamında yurtları gezdirdiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümünü kazanan 18 yaşındaki Beyza Demirezen, İstanbul'dan geldiğini söyledi. Otogardaki karşılamayı beğendiğini belirten Demirezen, "Hem okuldaki eğitim hem hocaların akademik kariyeri, burayı tercih etmemde en önemli sebeplerden biri oldu. Üniversitenin çeşitli alanlarda derecesi olması da en büyük seçme nedenim oldu. Yurtlar gayet güzel, kendi kazandığım yurttan da çok memnunum, her şey çok güzel şu an benim için." ifadelerini kullandı. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü kazanan 19 yaşındaki Emirhan Yıldırım da karşılama programının hoşuna gittiğini dile getirdi.