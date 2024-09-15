Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Düzce'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
F.Ö. (68) idaresindeki 81 ADS 507 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi'nden merkez istikametine seyrederken, karşı yönden gelen Y.D. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yabancı uyruklu A.T. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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