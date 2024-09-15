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        Anadolu Otoyolu'nda balatalarından yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 01:40 Güncelleme: 15.09.2024 - 02:07
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        Anadolu Otoyolu'nda balatalarından yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden T.K. idaresindeki 34 HP 4370 plakalı tır, Asarsuyu köprüsü çıkışında balatalarından yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü tırı sağ şeride çekerek araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Tırın kupa kısmını tamamen saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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