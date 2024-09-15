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        Doğa tutkunları Düzce'nin güzelliklerini keşfetti

        Zonguldak'ta bir araya gelen 70 doğa tutkunu, Düzce'nin doğal güzelliklerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:46
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        Doğa tutkunları Düzce'nin güzelliklerini keşfetti
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        Zonguldak'ta bir araya gelen 70 doğa tutkunu, Düzce'nin doğal güzelliklerini gezdi.

        Zonguldak Doğa Yürüyüş Grubu lideri Emin Dinç rehberliğinde her hafta sonu farklı şehirlerde doğal güzellikleri keşfeden doğaseverler son olarak Düzce'de etkinlik düzenledi.

        Aydınpınar ve Güzeldere şelalelerini gezen, Gölyaka ilçesinde Kültürpark, Efteni Gölü ve Toptepe’de yürüyüş yapan 70 kişilik grup, bölgenin doğal güzelliklerini fotoğrafladıktan sonra piknik yaptı.

        Dinç, AA muhabirine, her hafta sonu telefondaki mesajlaşma grubu üzerinden organize olarak farklı şehirlerde doğa yürüyüşleri düzenlediklerini anlattı.

        Zonguldak ve çevre illerde daha önceden belirlenen güzergahlarda hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştirdiklerini aktaran Dinç, "Güzergahlar belli. Gideceğimiz yerleri çok iyi bilen bir rehber mutlaka yanımızda yer alıyor. Bu dönemde en güvenilir etkinliklerden biri doğada yürümektir. Doğa güzel mi güzel, buralar da çok güzel. Ben insanlara diyorum ki AVM’lerde evlerde kalmayın. Özellikle gençler ve çocuklar doğaya çıkın, doğada sağlık ve huzur var." ifadesini kullandı.

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