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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:40
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Erol S. yönetimindeki tarım aracı, Dutlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter S, Gülşen S. ve Gurbet D. yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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