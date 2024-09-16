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        Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler bahçe temelli eğitim modeliyle öğreniyor

        Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerin doğayla iç içe eğitim almasını hedefleyen projenin ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:28
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        Düzce'de özel gereksinimli öğrenciler bahçe temelli eğitim modeliyle öğreniyor
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        Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerin doğayla iç içe eğitim almasını hedefleyen projenin ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulu işbirliğindeki "Sürdürülebilir Bahçe Temelli Eğitim Uygulamalarının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde ve Onların Ebeveynleri Üzerinde Etkilerinin Değerlendirilmesi ve İçerik Oluşturulması" projesi geçen yıl hayata geçirildi.

        TÜBİTAK 4008 kapsamında da destek alan ve özel gereksinimli bireylerin doğayla iç içe eğitim alarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini hedefleyen projenin ikinci etabı için Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulu'nda açılış programı düzenlendi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, 25 yıllık meslek hayatına ilk başladığından bu yana özel gereksinimli çocukların durumunu gözlemlediklerini söyledi.

        "Devletimizin bu noktada iyi örgütlenmesi, kurumsallaşması, eğitim imkanlarını yaygınlaştırması, işte şu anda aramızda olduğu gibi evlatlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmakta." diyen Aslan, özel bireylerin sosyal hayata adapte olmalarının bu tür eğitimlerin en somut çıktısı olduğunu ifade etti.

        Projenin yürütücüsü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Naciye Somuncu Demir de "ayrıştırmak için değil kaynaştırmak için buradayız" mottosuyla yola çıktıklarını söyledi.

        Demir, projeyle Bolu ve Düzce illerinin güçlerini birleştirerek eğitim alanında dip dalgası oluşturmayı amaçladıklarını anlatarak, "Öyle ki, doğal güzelliği, bioçeşitliliği, tarihi dokusu ve tarımsal zenginliğiyle dikkati çeken Düzce, doğal laboratuvar olarak bize kapılarını açmıştır. Proje uygulamalarının merkezi konumundaki Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulu kampüsü, hidroterapi havuzu, tarım serası, hayvan bakım atölyeleri, el becerisi atölyeleri, duyu hareket geliştirme alanı ve özel eğitim kütüphanesiyle birçok alanı proje için açarak sürecin en büyük destekçisi olmuştur." şeklinde konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de konuşmalarında projenin özel gereksinimli bireyler için önemine değindi.

        Protokol üyeleri, özel bireyler ve aileleriyle açılışın yapıldığı pogramın sonunda, kampüste kurulan bahçe temelli eğitimin tanıtıldığı stantlar gezildi.

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