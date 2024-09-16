Düzce'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

Düzce'de gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler gıda satışı yapan 31 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, muhafaza ve depolama koşulları, sunum ve servis şartları, gıda hijyeni, personel hijyeni, izlenebilirlik ile gıdaların son tüketim tarihleri kontrol edildi.