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        Düzce'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi

        Düzce'de gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:40
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        Düzce'de gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
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        Düzce'de gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler gıda satışı yapan 31 iş yerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, muhafaza ve depolama koşulları, sunum ve servis şartları, gıda hijyeni, personel hijyeni, izlenebilirlik ile gıdaların son tüketim tarihleri kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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