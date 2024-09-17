Akçakoca'da gençlik kampı düzenlendi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kamp alanını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Kampta çeşitli oyun ve aktivitelerle moral bulan gençler, doğanın ve denizin tadını çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampa "Spor Mahallemde" projesi içi form dolduran 8 farklı mahalleden 60 genç katıldı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesinde gençlik kampı gerçekleştirildi.

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