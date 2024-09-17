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        Akçakoca'da gençlik kampı düzenlendi

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesinde gençlik kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:09
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        Akçakoca'da gençlik kampı düzenlendi
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        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesinde gençlik kampı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampa "Spor Mahallemde" projesi içi form dolduran 8 farklı mahalleden 60 genç katıldı.

        Akçakoca Beltur Otel sahilinde düzenlenen kampta yakılan ateşin etrafında toplanan gençler, şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

        Kampta çeşitli oyun ve aktivitelerle moral bulan gençler, doğanın ve denizin tadını çıkardı.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kamp alanını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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