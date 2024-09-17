Düzce'de aranan 9 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında, 4 bin 343 kişi sorgulandı ve 1973 araç kontrol edildi.

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