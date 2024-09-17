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        Yığılca balının analizleri DÜ-BİT'te yapılacak

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen balın analizleri, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜ-BİT) gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:43
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        Yığılca balının analizleri DÜ-BİT'te yapılacak
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen balın analizleri, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜ-BİT) gerçekleştirilecek.

        Yığılca Balköy Kooperatifi Başkanı Turgut Ilğın ve yönetim kurulu üyeleri, DÜ-BİT Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydemir, müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enes Aslan, kalite sorumlusu öğretim görevlisi Dr. Taner Yoldaş ile bir araya geldi.

        Toplantıda, Yığılca balının analizlerinin DÜ-BİT'te yapılması için karar alındı. Bu çerçevede üreticiler, Balköy aracılığıyla bal analizlerini daha uygun fiyata yaptırabilecek.

        Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ilğın, kooperatifin üretimden başlayıp pazarlama safhasına kadar olan tüm çalışmalarını koordine ederek kontrol altında tutacaklarını bildirdi.

        "Çok ürün değil, kaliteli ürün üretmek" anlayışlarını ve kalitesini tescillemek üzere tüm ürünleri analiz ettireceklerini belirten Ilğın, "Tahlil ve analizler sonucunda kalite kriterlerimizden geçmeyen hiçbir ürünü, karlılığı ne olursa olsun rafımıza koymayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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