Yığılca balının analizleri DÜ-BİT'te yapılacak

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen balın analizleri, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜ-BİT) gerçekleştirilecek.

Yığılca Balköy Kooperatifi Başkanı Turgut Ilğın ve yönetim kurulu üyeleri, DÜ-BİT Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydemir, müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enes Aslan, kalite sorumlusu öğretim görevlisi Dr. Taner Yoldaş ile bir araya geldi.

Toplantıda, Yığılca balının analizlerinin DÜ-BİT'te yapılması için karar alındı. Bu çerçevede üreticiler, Balköy aracılığıyla bal analizlerini daha uygun fiyata yaptırabilecek.