Düzce Valisi Aslan, antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi

Vali Aslan,"Geçmişin izlerini günümüze taşıyan, bu tarihi mirası gün yüzüne çıkaran çalışmalara küçük bir katkı sağladık. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve kültürel mirasımızı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kente gelen Aslan, kazı çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

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