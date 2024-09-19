Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı

        Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Beşiktaş'ın zorlu fikstürü!
        Beşiktaş'ın zorlu fikstürü!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!

        Benzer Haberler

        Düzce Valisi Aslan, antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi
        Düzce Valisi Aslan, antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi
        Düzce'nin yaylaları mevsimsel kuraklıktan etkilendi
        Düzce'nin yaylaları mevsimsel kuraklıktan etkilendi
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
        Yığılca balının analizleri DÜ-BİT'te yapılacak
        Yığılca balının analizleri DÜ-BİT'te yapılacak
        Düzce'de aranan 9 şüpheli yakalandı
        Düzce'de aranan 9 şüpheli yakalandı
        Akçakoca'da gençlik kampı düzenlendi
        Akçakoca'da gençlik kampı düzenlendi