GÜNCELLEME - Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 22 tarım işçisi yaralandı

Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Kazada yaralanan aralarında çocukların da olduğu 22 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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