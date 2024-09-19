Düzce ve ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Düzce ile ilçeleri Gölyaka ve Kaynaşlı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Düzce kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aslan, burada sohbet ettiği gazileri makamında da ağırladı.

Gölyaka ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı törene, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kurum ve daire müdürleri, jandarma ve emniyet mensupları, muhtarlar, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, gazi ve şehit aileleri katıldı.

Program kapsamında ayrıca, protokol üyeleri, ilçedeki 13 Kıbrıs gazisi ve 4 terör gazisi ile 6 şehit ailesiyle İlçe Jandarma Komutanlığında bir araya geldi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynaşlı Kaymakamlığı önündeki alanda gerçekleştirilen törene de protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum müdürleri ve gaziler katıldı.