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        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 24 tarım işçisi yaralandı

        Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:42
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        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 24 tarım işçisi yaralandı
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        Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

        Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü, 8'inin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

        Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

        Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun." dedi.

        Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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