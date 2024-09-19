GÜNCELLEME 2 - Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 24 tarım işçisi yaralandı

Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü, 8'inin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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