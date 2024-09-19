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        Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası

        Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:29
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        Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası
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        Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

        Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.

        Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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