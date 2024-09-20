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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:03
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Abbas B. idaresindeki 06 DUB 821 plakalı otomobil, Kaynaşlı Üçküprü mevkisinde yanmaya başladı.

        Durumu fark edip aracını yol kenarına çekerek inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

        Söndürme çalışmaları sırasında ulaşım kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Bölgede ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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