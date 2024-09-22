Düzce'de yasal boy limitlerinin altında avlanılan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu

Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki balıklar, değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri denetimleri kapsamında ilçedeki balıkçı tekneleri, Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

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