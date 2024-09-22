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        Düzce'de bazı STK'lerden Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği gerekçesiyle eylem

        Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:21
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        Düzce'de bazı STK'lerden Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği gerekçesiyle eylem
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

        Akçakoca Su Havzası Platformu öncülüğünde ilçe merkezinde toplanan STK üyeleri, buradan minibüsler ve özel araçlarla söz konusu bölgede yer alan Sarıyayla Barajı'na geçti. Gruba, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da eşlik etti.

        Ertuğrul, burada yaptığı konuşmada, daha önce de bölgede termik santrallere ve maden arama faaliyetlerine karşı mücadele verdiklerini anlatarak, "Bunların birçoğunda da başarılı olduk. Nasıl başarılı olduk? Hep birlikte hareket ederek, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayarak. Bu noktada birlik, beraberlik içinde hareket ederek uygun hukuki desteği almamız çok önemli." diye konuştu.

        Albayrak da su kaynaklarını hep birlikte koruyacaklarını belirterek, "İnşallah ilk mahkemede bunu bitireceğiz. Bütün gücümüzle bu mücadelenin içinde olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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