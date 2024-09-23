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        Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:09
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        Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
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        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

        D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

        Kuvvetli yağış dolayısıyla hasarlı kazalar da meydana geldi.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceği, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

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