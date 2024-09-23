Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceği, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağış dolayısıyla hasarlı kazalar da meydana geldi.

D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

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