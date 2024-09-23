Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Ahilik Haftası kutlandı

        Düzce'de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce’de Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (DESOB) binasında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Selçuk Aslan, buraday yaptığı konuşmada, "Millet tarihimiz kadar eski, bize ait, bizden olan, sosyal nizamı sağlayan önemli değerlerimizden olan ahilik kurumunu tekrar ve yeniden hatırlıyoruz." dedi.

        "Yılın ahisi" seçilen Sadettin Yonar'ın cübbe ve fesi, Vali Aslan tarafından giydirilerek hediyesi takdim edildi. Programın ardından katılımcılara "Ahilik Pilavı" ikram edildi.

        Etkinliğe, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, meslek odaları başkanları, esnaflar, kurum müdürleri ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Büyük dedesinin 123 yıl önce başladığı bıçakçılığı atölyesinde yaşatıyor
        Büyük dedesinin 123 yıl önce başladığı bıçakçılığı atölyesinde yaşatıyor
        Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
        Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
        Düzce'de bazı STK'lerden Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği ger...
        Düzce'de bazı STK'lerden Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği ger...
        Düzce'de yasal boy limitlerinin altında avlanılan yaklaşık 1,5 ton balığa e...
        Düzce'de yasal boy limitlerinin altında avlanılan yaklaşık 1,5 ton balığa e...
        Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı
        Düzce'de düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı
        Düzce'de derelere 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı
        Düzce'de derelere 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı