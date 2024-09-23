Düzce'de açılan bakım merkezi Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artıracak

Düzce'de Alzheimer hastalarının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla belediye ve hayırsever iş insanı Ertan Uçar'ın desteğiyle Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi hizmete açıldı.

Bahçeşehir bölgesi Demetevler Mahallesi'nde iki dönüm alan üzerinde inşa edilen özel bakım merkezinin açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, merkez sayesinde hiçbir hasta yakınının gözünün arkada kalmayacağını belirterek, hayırda emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de bu tür merkezlerin Alzheimer hastalarına hizmet edebilecek seviyede olması gerektiğini belirterek, "Arkadaşlarımız benzer örneklere baktılar ve bana dediler ki, 'Türkiye'nin en modern tek Alzheimer noktası burası.' Düzce'mize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.