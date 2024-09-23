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        Düzce'de açılan bakım merkezi Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artıracak

        Düzce'de Alzheimer hastalarının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla belediye ve hayırsever iş insanı Ertan Uçar'ın desteğiyle Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:45
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        Düzce'de açılan bakım merkezi Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artıracak
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        Düzce'de Alzheimer hastalarının yaşam kalitesinin artırılması amacıyla belediye ve hayırsever iş insanı Ertan Uçar'ın desteğiyle Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi hizmete açıldı.

        Bahçeşehir bölgesi Demetevler Mahallesi'nde iki dönüm alan üzerinde inşa edilen özel bakım merkezinin açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, merkez sayesinde hiçbir hasta yakınının gözünün arkada kalmayacağını belirterek, hayırda emeği geçenleri tebrik etti.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü de bu tür merkezlerin Alzheimer hastalarına hizmet edebilecek seviyede olması gerektiğini belirterek, "Arkadaşlarımız benzer örneklere baktılar ve bana dediler ki, 'Türkiye'nin en modern tek Alzheimer noktası burası.' Düzce'mize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

        Hayırsever iş insanı Ertan Uçar ise merkezin tüm hastalara şifa olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, merkezin açılış kurdelesi kesildi.

        Vali Aslan ve beraberindekiler, yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip merkezin bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        İçerisinde terapi ve dinlenme odası, 3 aktivite odası ve kış bahçesinin yer aldığı merkezde, sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım, gerontolog, ergoterapist, hemşire ve antrenör olmak üzere 8 personel görev yapacak.

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        Galeri

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