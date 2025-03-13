Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonda bir miktar kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.G.A. gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

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