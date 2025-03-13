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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:44
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.G.A. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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