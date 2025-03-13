Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.G.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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