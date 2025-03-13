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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:28
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavi gören hastaları ziyaret eden Yılmaz, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Hastalar da tedavi ve ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

        Yılmaz, hastaların ramazan ayını tebrik ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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