Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Yılmaz, hastaların ramazan ayını tebrik ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastalar da tedavi ve ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavi gören hastaları ziyaret eden Yılmaz, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

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