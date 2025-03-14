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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Üniversitesi (DÜ), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yer alan DRD5-Kuantum Algılama Dedektör AR-GE İşbirliğine üye oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:44
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce Üniversitesi (DÜ), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yer alan DRD5-Kuantum Algılama Dedektör AR-GE İşbirliğine üye oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ'nün AR-GE ekibinin bu işbirliğine katılım ve üyeliği için CERN'deki Yönetim Kurulu Toplantısında sunduğu AR-GE önerisi, oy birliğiyle kabul edildi ve üyeliği resmi olarak onaylandı.

        DÜ'yü Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Saygın temsil edecek.

        Saygın ve Doç. Dr. Erdem Elibol'un yönetiminde yürütülecek AR-GE çalışmalarına, Düzce Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Emine Tekin, ODTÜ Fizik Bölümünden Prof. Dr. A. Murat Güler ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Metin Yalvaç katkı sağlayacak. Çalışmalarda ayrıca Öğretim. Gör. Dr. Tuna Demirci, Araştırma Görevlisi E. Eda Takgil ve doktora öğrencisi A.Badreddin Musatat da görev alacak.

        DÜ ve CERN laboratuvarlarında yapılacak AR-GE çalışmaları kapsamında, DÜ AR-GE ekibi tarafından nano ölçekli çeşitli boyut ve bileşenlere sahip kuantum noktaların üretilmesi ve optimizasyonu, alt detektör sistemlerine uygulama yöntemlerinin test ve analizleri, kuantum algılayıcı olarak kalorimetre modüllerinin tasarım ve geliştirilmesi, çeşitli yarı iletken iz sürücü alt detektörleri ve sintilatörlere kuantum algılamanın uygulanması, CERN'de ışınım testleri, veri alınması ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, nanoölçek kuantum malzemeleri kapsayan dedektör benzetim ve modellemelerinin yapılması hedefleniyor.

        Çalışmaların, zaman içerisinde Türkiye'deki üniversite-sanayi (savunma, havacılık ve uzay sanayileri gibi) ekosistemine aktarılması, yüksek profilli doktora öğrencisi ve doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesi ve ülkemiz kuantum teknolojilerine dayalı AR-GE ekonomisi için ticarileştirilebilir ürünlerin üretilmesi süreçlerine katkılar sağlanması bekleniyor.

        - Düzce'de çiftçiler, kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendiriliyor

        Düzce'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum personellerince Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konularında bilgilendirme toplantılarının devam ettiği belirtildi.

        Köylerde, cami ve kıraathanelerde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilere destekleme programları hakkında detaylı bilgi aktarılıyor.

        Şu ana kadar 9 köyde düzenlenen 17 toplantıya, 583 üretici katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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